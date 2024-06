La Policia efectua prop de 600 controls en la darrera campanya de trànsit dirigida a motos, bicis i VMP

La Policia ha efectuat un total de 597 controls i ha detectat més d’una setantena d’infraccions en la campanya de seguretat en el trànsit dirigida a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que ha tingut lloc entre el 10 de maig i el 31 de maig.

L’objectiu durant aquestes tres setmanes ha estat vetllar per controlar i evitar imprudències en la conducció i s’han verificat les condicions administratives i tècniques d’aquesta classe de vehicles. Tot plegat per dissuadir, conscienciar i reduir la sinistralitat.

La majoria de les infraccions que ha detectat la Policia han estat per excés de velocitat i per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada.

Pel que fa a la resta, es tracta de sancions per no presentar-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en el termini reglamentàriament establert; no portar guants; no poder mostrar el comprovant de l’assegurança; no circular amb el tub d’escapament, retrovisors o pneumàtics en condicions; conduir amb permisos d’una altra categoria, tenir el carnet caducat i conduir amb permís estranger amb més d’un any de residència. Tots els vehicles que s’han hagut de sancionar són motos.

Tot i la finalització de la campanya, la Policia demana prudència als conductors i es manté especialment alerta perquè en aquesta època de l’any augmenten els accidents amb la implicació de motocicletes i ciclomotors. És per això que es continuarà incidint en la prevenció i la bona convivència de tots els vehicles a la xarxa viària.