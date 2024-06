Vicky Jiménez, a vuitens de l’ITF W100 de Biarritz

Després d'accedir al quadre principal de l’ITF W100 de Biarritz, Vicky Jiménez ha tornat a vèncer per passar, aquesta vegada, a vuitens de final de la cita gal·la i mantenir el seu bon estat de forma.

Doncs, aquest matí ha guanyat per 2-0 a Tiantsoa Sarah Rakotomanga, número 546 al rànquing WTA i qui poc ha pogut fer davant la superioritat de l'andorrana. El primer set ha començat amb un punt d'igualtat, arribant a l'empat a dos, tot i que a partir d'aquí ha estat Jiménez (número 265 del món) qui ha marcat el ritme i trencant dos serveis a la rival ha finalitzat amb el 6-2. En el segon set, la jove francesa ja s'ha vist del tot superada, i ha estat la tricolor qui, per la via ràpida, ha fet el 4-0. Rakotomanga ha reduït distàncies enduent-se el cinquè i el sisè joc, tot i que la del Principat no l'ha deixat recuperar i ha acabat tancant el matx amb un altre 6-2.

A vuitens, la pirenaica s'enfrontarà contra la guanyadora del duel entre la francesa Leolia Jeanjean (155 WTA) i la suïssa Jil Teichmann (191 WTA), programat per aquesta tarda.