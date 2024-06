Un total de 12 equips participaran dissabte en la desena edició de la World Robot Olympiad

Un total de 12 equips participaran aquest dissabte en la desena edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom (WRO), una competició de robòtica educativa d'àmbit internacional, que ofereix a infants i joves l'oportunitat d'apropar-se de manera lúdica i divertida a la tecnologia i a l'enginyeria.



Els joves participants en aquesta competició han hagut de construir un robot innovador que superi un repte. D'aquesta manera, aprenen i demostren la seva capacitat de resolució de problemes i, al mateix temps, desenvolupen les seves competències personals. Les categories en les quals competiran els equips són Star, per a infants de 8 a 12 anys, Elementary, per a infants de 8 a 12 anys i Junior, per a joves d'11 a 15 anys.



Dissabte a les 10.00 hores s'obriran per al públic les portes de l'auditori del Centre de formació professional d'Aixovall i començaran les rondes de classificació de les diferents categories. Cada equip podrà realitzar fins a un total de quatre rondes, de les quals puntuaran per a la classificació final les dues millors. Els guanyadors de cada categoria tindran accés a la final nacional espanyola de la WRO que tindrà lloc els pròxims 14 i 15 de setembre a Almeria.



Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Fist Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L'objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l'educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) per a la resolució de problemes tecnològics.