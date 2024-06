Andorra enceta la Copa Davis amb derrota

La selecció d'Andorra ha encetat avui la Copa Davis amb derrota contra el combinat de San Marino, que s'ha imposat en els dos duels individuals que s'han disputat, mentre que els de Jean-Bapatiste Poux s'han endut el triomf en dobles.

El primer partit individual ha tingut lloc al matí, en el qual s'han enfrontat Guillem Davasse i Filippo Tommesani. El sanmarinès s'ha imposat per 2-0 en menys d'una hora i vint, enduent-se el primer set per 6-3 i el segon per 6-1. Moments després ha iniciat el segon matx individual, amb Èric Cervós i Marco de Rossi, el millor dels seus, com a protagonistes. De Rossi no ha permès sorpreses i ha tancat el partit també per 2-0 (6-4 i 6-4).

Finalment, a la tarda ha tingut lloc el matx de dobles amb Cervós i Jordi Trilla contra Tommesani i Mattia Muraccini. Aquest ha estat el més disputat, amb els pirenaics enduent-se en primer set per 5-7, i tot i que els rivals s'han refet en el segon (6-3), en el tercer i definitiu, que ha arribat al tie-break, els andorrans s'han imposat per 1-7.

Cal recordar que la selecció tricolor es troba al Pool B del grup IV de la cita que es disputa a Tirana (Albània), juntament amb San Marino, Liechtenstein i Islàndia. Al Pool A es troben Armènia, Malta i l'amfitrió, Albània. Els dos primers de cada Pool passaran al play-off de promoció.