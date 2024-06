Catarres i Despistaos aterren a la revetlla de Sant Joan d’Encamp

La Festa del Poble d’Encamp 2024 aterra amb una programació «pensada pel poble i amb la contribució del poble», segons ha esmentat el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, durant la presentació d’aquest dimecres. Així doncs, del 21 al 24 de juny es podrà gaudir de tota una programació d’activitats, espectacles i actes en què tothom té cabuda. El plat fort torna a ser els concerts de la revetlla de Sant Joan, en la qual el grup català Catarres i el grup espanyol de pop-rock dels 2000 Despistaos posaran la cirereta del pastís a l’aparcament sant Miquel. La novetat d’enguany és el canvi de format i nom del sopar de divendres, que passa a ser de ‘Sopar de solters i solteres’ a ‘Cercavila pel poble’ com a mesura per poder «trobar un tipus de format més inclusiu que pugui incloure no només gent de la parròquia, sinó intentar arribar al jovent nacional», ha revelat el representant de la Comissió de Festes, Christian Fernandes. En addició, ha esmentat que era un canvi necessari per l’augment en l’afluència, passant de 80 persones a ser prop de les 200.

Durant els quatre dies de festa a la parròquia es presenta una programació completa que ha comptat amb una partida pressupostària de 168.000 euros, tenint en compte la instal·lació dels escenaris, la contractació dels grups, totes les activitats, entre d’altres. «Estem parlant de xifres similars a les edicions anteriors», ha confirmat Sans. En referència als esdeveniments esportius, un torneig fix en l’escaleta és el de pàdel, que se celebrarà de divendres a diumenge i que compta amb la col·laboració del Club de pàdel d’Encamp (inscripció prèvia). Una altra de les novetats d’aquest any és el festival Endansa Blanc’24 que ve amb la col·laboració del Club Esportiu andorrà de Dansa i Fitness, qui també estarà impartint masterclass de zumba, dansa contemporània o bachata.

«Com a primer acte destacat de dissabte tenim Encamp de Gresca, un acte tradicional i molt arrelat a la festa del poble», ha assenyalat Fernandes, esdeveniment que se celebrarà a la plaça dels Arínsols amb la presència de l’Esbart Sant Romà. Tot seguit, s’iniciarà amb la Vermutada Popular on el grup escollit pel concurs ‘Sona9’ Antònies Darkness posarà la música de la trobada. Finalment, es destaca el concert de Furgas, un grup d’encampadans que «ben segur ens sorprendran» i que precedirà a Buhos a l’aparcament sant Miquel.

L’últim dia de festa encampadana iniciarà amb el concurs de botifarra al cafè del poble i es continuarà amb el FesTAPA del poble, en el qual participaran 10 establiments de la parròquia. Durant el vespre, el grup nacional Komanem ambientarà l’aparcament sant Miquel amb un grup de versions, i es finalitzarà amb els ja tradicionals focs artificials de fi de festa. La programació completa i detallada de la Festa del Poble 2024 es pot trobar al web www.comuencamp.ad/festadelpoble, informa l’ANA.