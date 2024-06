El Pla de xoc per l’habitatge i l’Acord amb la UE centren el discurs inicial d’Espot

El Debat d’Orientació Política del Govern ha iniciat aquesta tarda amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, durant la qual s'ha fet un balanç dels darrers 12 mesos transcorreguts des de la seva investidura com a cap de l’Executiu, i les principals mesures, decisions i polítiques del Govern d’ara en endavant.

Habitatge i creixement sostenible

Una vegada més, Espot ha iniciat el seu discurs amb la problemàtica de l’habitatge. Espot ha ressaltat que «l’habitatge ha estat sempre una qüestió latent», i que en els darrers anys l’augment del preu dels pisos a les principals ciutats europees està impactant severament en la vida dels seus residents, fins al punt de convertir-se en una de les problemàtiques socials més rellevants. En el cas del Principat, Espot ha posat en relleu que a partir del 2017, i a conseqüència del fort creixement econòmic experimentat postpandèmia, la població s’ha incrementat fins a més de 85.000 persones, i aquest increment poblacional ha conduït a la difícil situació actual en matèria d’habitatge.

El gran increment en els darrers anys del nombre de turistes, ha fet créixer l’oferta d’allotjaments turística en detriment del parc immobiliari de lloguer; l’augment des del 2012 de la inversió estrangera focalitzada en el sector immobiliari, i que privilegia l’obra nova destinada a la venda per a persones d’un alt poder adquisitiu; i les servituds urbanístiques o fiscals, o el cost desorbitat de la construcció, els quals han convertit l’obra nova destinada al lloguer assequible en una inversió molt poc rendible.

Espot ha apuntat que es pretén posar fil a l’agulla sobre les polítiques que proposen per garantir l’accés a un habitatge digne i assequible als ciutadans, fent-ho compatible amb l’anhel que tenen per garantir el creixement sostenible del país. Unes polítiques, ha apuntat, que quedaran plasmades en el Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge que estan enllestint perquè iniciï el tràmit parlamentari en les properes setmanes. És una normativa que ataca el problema de l’habitatge des de diversos fronts, amb l’objectiu de disposar de 1.500 pisos addicionals a preu assequible en un període de tres anys, moderar el creixement urbanístic i turístic perquè sigui més sostenible i evitar la pressió demogràfica que impacta en la disponibilitat d’habitatge de lloguer.

A banda de la prohibició indefinida de l’atorgament de noves llicències d’habitatges i apartaments d’ús turístic, les llicències atorgades només es renovaran si es compleixen criteris estrictes i exigents de qualitat; i a més, se suspendran indefinidament les llicències si un HUT no ha fet cap registre al Registre d’Ocupació d’Allotjament Turístics (ROAT) durant un any. Per moderar l’increment del nombre de turistes i que aportin més valor afegit, el Govern reforçarà els controls de l’aplicació de la taxa turística, la qual s’incrementarà en un any, un cop consensuada amb el sector.

Pel que fa a la inversió estrangera en el sector immobiliari, la Llei òmnibus, per desincentivar les compravendes purament especulatives, preveurà aplicar un gravamen més elevat sobre la plusvàlua immobiliària, especialment l’obtinguda fins al segon any, que esdevé del 20%, decreixent de forma progressiva fins al desè any des de l’adquisició del bé immoble. L’increment continua afavorint els residents a partir del cinquè any i manté les exempcions en curs com la reinversió en un primer habitatge.

Acord d’associació amb la Unió Europea

Durant la seva intervenció, Espot també ha mencionat les darreres reunions informatives sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea dutes a terme al llarg d’aquest darrer mes, tot apuntant que tal i com s’havien compromès, una vegada tancat i publicat el text de l’Acord han intensificat la campanya d’informació a tots els sectors econòmics i socials, i les reunions públiques obertes a la ciutadania. Així mateix, ha apuntat que en les darreres setmanes també disposaran de les conclusions de l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació amb la UE, encomanat a Andorra Recerca i Innovació, i que permetrà tenir una radiografia completa de les implicacions que tindria l’entrada en vigor de l’Acord.

Desviació de Sant Julià de Lòria i de La Massana-Ordino

Durant aquest primer any de legislatura, el Ministeri de Territori i Urbanisme ha prioritzat –juntament amb el Comú de la Massana– la signatura dels convenis amb els propietaris dels terrenys afectats per la desviació de la Massana i Ordino per començar-ne les obres sense demora. Una altra de les obres essencials per descongestionar la xarxa viària és l’acabament del vial de Sant Julià de Lòria.

Per això, aquesta tardor s’iniciaran els treballs de protecció de caiguda dels blocs rocosos i la perforació del túnel de Rocafort. Totes dues infraestructures estaran acabades abans de finalitzar la legislatura. El Govern, més enllà d’oferir als ciutadans la gratuïtat del transport públic, que ha doblat els usuaris en un any, treballa per validar millores sobre la mobilitat.

Segons ha detallat el cap de l’Executiu, es tindran en compte mesures sorgides del procés participatiu ciutadà, com ara la creació d’una autoritat nacional del transport, l’avantprojecte d’un nou sistema de transport públic urbà de viatgers segregat i, a finals del 2026, el pla sectorial d’infraestructures del transport segregat. Pel que fa a les infraestructures estratègiques per al país, el cap de Govern ha destacat la construcció de l’Heliport Nacional i la necessitat d’explorar la viabilitat d’obrir noves rutes comercials a l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. A més, ha anunciat que aquest mes començaran les obres de la galeria paraallaus H2 a l’Hospitalet-près-l’Andorre, essencials per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquesta carretera que connecta Andorra i França, i evitar els nombrosos talls de circulació a l’hivern a causa de les allaus.

Salaris

Espot també ha posat en relleu que aquest any s’han incrementat tots els salaris per sobre del mínim i fins al mitjà un 4,6%. I des de l’inici de la legislatura passada fins aquest any, el salari mínim ha crescut un 31%. Així mateix, ha manifestat que des del Govern continuen mantenint el compromís amb la Carta Social Europea i amb l’augment progressiu del salari mínim fins a arribar al 60% del mitjà. Malgrat ser un dels països amb un dels índexs d’ocupació més alts d’Europa o haver augmentat el nombre de cotitzants el 2023, Espot ha afirmat que no es pot demorar més la reforma del sistema de pensions, perquè tot i la conjuntura del moment, l’envelliment de la població farà que la proporció de pensionistes en relació amb els treballadors actius sigui cada cop més abismal.

Cimera sobre la pau a Ucraïna / El cap de Govern es desplaçarà a Suïssa per participar a la Cimera sobre la pau a Ucraïna, la qual se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de juny i es preveu que compti amb l’assistència d’alts representats polítics de tot el món. L’objectiu de l’acte, organitzat pel país alpí a petició del govern de Zelenski, és esdevenir un fòrum de diàleg entre els estats presents per tal d’inspirar un futur procés de pau entre Ucraïna i la Federació Russa, el qual sigui integral, duradora i justa.