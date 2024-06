Guia per als estudiants que decideixin formar-se a Catalunya

La guia s’ha publicat coincidint amb la finalització de les proves d’accés a la universitat i a les portes de l’acabament del curs escolar, amb l’objectiu que pugui ser un suport de cara a la planificació del pròxim any acadèmic.

Vives ha afegit que “és una guia que es vol viva i, per tant, aquelles qüestions que puguin anar apareixent i que es consideri que poden resoldre dubtes o facilitar la gestió d’aquest moment vital es poden anar incorporant; per tant, estem oberts al fet que les persones que ho considerin ens facin arribar suggeriments d’allò que els sembli interessant d’incorporar”.

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha explicat que “vam detectar que aquesta era una qüestió que generava molts dubtes entre els estudiants i les famílies i vam rebre el suggeriment que un document com aquest, que unifica nombrosos recursos i respostes, els podria ser d’utilitat”. També ha indicat que l’elaboració d’aquest document va en línia “amb la vocació d’utilitat i servei a la ciutadania que pretén la Delegació”.

Així, al document es facilita l’accés a recursos que recullen tota l’oferta formativa de Catalunya o les principals opcions d’allotjament. També respon qüestions pràctiques o legals, com ara l’obligatorietat de disposar d’un permís de residència -en cas de ser nacional andorrà-, d’empadronar-se, de canviar la residència fiscal o de contractar una pòlissa de salut; així com la possibilitat de fer ús del sistema públic de salut, de compaginar l’estudi amb el treball o d’obrir un número de compte bancari.

La guia està orientada a oferir informació als estudiants residents a Andorra que estiguin interessats a cursar estudis superiors a Catalunya. S’estructura a través de nou preguntes, en les quals es dona resposta a les qüestions principals que poden generar dubtes, ja sigui directament o bé a través d’enllaços a altres llocs web on es pot trobar tota la informació necessària.

Per El Periòdic

