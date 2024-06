Els fallaires d'Ordino es troben diumenge per elaborar les falles tradicionals

Les falles d’escorça de beç a Ordino es roden al voltant del Mai de Sant Pere i serveixen perquè un cop rodades encenguin el tronc. Posteriorment tots els fallaires cremen les falles al seu voltant al so de la música “Fallaires d’Ordino”.

Tot i que Ordino és la darrera parròquia a fer la cremada de falles el dia 28 de juny, els fallaires ordinencs es trobaran aquest diumenge 16 de juny per anar a pelar beços i elaborar les falles tradicionals. La trobada és a partir de les 10h. a la zona dels Closos. Aquesta pràctica es realitza fent honor a la festa tradicional de les falles i rememorant tal com les feien els nens en l’Ordino ancestral: es tracta d’enfilar peles de beç en un pal de boix o en una branca del mateix beç.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació