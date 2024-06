La tornada de Carlos Martínez, una opció que agafa força

Tal com ha avançat Andorra Esportiu, la tornada de Carlos Martínez a l'FC Andorra és una opció que comença a agafar força. De fet, i segons ha pogut saber aquest mitjà, el davanter s'ha deixat veure aquest matí pels voltants de les oficines del club i s'ha reunit amb Jaume Nogués. I és que amb el descens de categoria i la sortida de jugadors que això pot arribar a suposar, entre altres coses, l'entitat tricolor ja ha començat a planificar la plantilla per a la tornada a 1a RFEF. De moment només s'han fet oficial les sortides, la dels quatre cedits i la d'Iván Gil, i tot i que sembla que Diego González i Sergio Molina també tenen intenció de fer les maletes, la de Martínez seria la primera arribada.

El de Mataró va marxar fa justament un any quan finalitzava contracte i, tal com s'esperava, el conjunt no el va renovar. Així, va fer les maletes cap a l'Índia per jugar amb l'FC Goa, amb qui fa firmar per un any fins l'1 d'aquest mes. Amb els de Margao va arribar aquest passat curs a les semifinals de la Superlliga, perdent contra el Mumbai City FC, equip que s'acabaria proclamant campió, marcant un total de 16 gols.

Carlos Martínez es va acomiadar del Principat com una autèntica llegenda de l'FC Andorra, on va arribar el gener del 2020 procedent de l'Hèrcules d'Alacant, i aquest curs ha visitat els seus excompanys en dues jornades. Protagonista en els dos darrers ascensos dels tricolor, el català de quasi 38 anys va cloure la seva trajectòria al país amb 35 dianes en 101 partits. Per fer èmfasi en el que va assolir, en el seu primer curs sencer va fer 15 gols, un d'ells a l'estadi del Lleida per certificar l'ascens a 1a RFEF, mentre que la temporada 2021/22 en va anotar 10, entre ells el de la victòria per la mínima contra l'UCAM Murcia que va certificar l'ascens a Segona Divisió.