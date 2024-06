Augmenten els assalariats durant el març, un 2,2% més que l'any passat

El nombre total de persones assalariades el març del 2024 és de 46.881, reflectint un augment del 2,2% respecte a l'any anterior, que comptava amb un total 45.867 persones assalariades. Així ha publicat aquest dijous el Departament d'Estadística d'acord amb les dades de la CASS, adjuntant dades avançades per a l'abril del 2024 que indiquen un total de 45.507 de persones assalariades.



En termes de massa salarial, el total durant el març és de 123,44 milions d'euros, representant un increment del 8,7% en comparació amb el març de 2023. El sector que presenta una variació positiva més destacable és ‘Administració pública i seguretat social’, amb un augment del 14,7%. Cap sector ha experimentat una disminució en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Per a l'abril de 2024, la massa salarial avançada és de 115.453.784 euros.



Pel que fa al salari mitjà declarat a la CASS durant el març del 2024 és de 2.633,01 €, que representa un increment del 6,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Després, el salari medià és de 2.025,19 €, equivalent el 76,9% del salari mitjà. Per a l'abril del 2024, el salari mitjà avançat és de 2.537,06 €, i el salari medià avançat és de 2.013,69 €.