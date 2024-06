Rico assegura que “encara queda molta feina per fer” en l’eliminació del plàstic i apel·la a la conscienciació

El Centre de Tractament de Residus d'Andorra (CTRASA) tracta anualment al voltant d'unes 50.000 tones de residus, entre els quals hi ha “un percentatge important de plàstic”. La gerent de l'entitat, Cristina Rico, ha assegurat aquest dijous que “encara queda molta feina per fer” pel que fa a la reducció i l'eliminació d'aquest material i ha apel·lat a la conscienciació de la ciutadania com a eina per assolir aquest objectiu. De fet, ha posat en relleu que la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per “la separació en origen”, és a dir, “que les persones facin a casa aquesta feina” tot i que el problema del plàstic “va més enllà”. En aquest sentit, ha manifestat que el Govern ja ha donat passes endavant significatives després de l'aprovació de la llei d'economia circular i, per tant, ara el que cal és “repensar tot l'ús que fem del plàstic” cercant alternatives i invertint en recerca, informa l'ANA.



La gerent de CTRASA ha fet aquestes declaracions en el marc de la jornada ‘El plàstic pot deixar de ser un residu per esdevenir un recurs’, una conferència que es desenvolupa al llarg del matí d'avui al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. L'objectiu de la jornada és comentar i discutir al voltant de la problemàtica del plàstic, abordar la qüestió dels microplàstics i exposar les solucions de gestió que es tenen a l'abast a través de la veu de diferents experts. Així mateix, Rico ha apuntat que una altra de les finalitats de la jornada és convidar a la reflexió “de cap a on volem anar i què pot fer cadascú de manera individual”. De fet, ha assenyalat que CTRASA va tancar el 2023 amb la gestió d'un 3% menys de residus, una xifra que ha atribuït a la conscienciació de la ciutadania, ja que “cada vegada s'intenta generar menys residus”.



De la mateixa manera, ha afegit que en l'actualitat encara “costa” separar els residus, sobretot el plàstic, però ha indicat que sobre el fet que cal incidir és en “tenir una compra més conscient” incorporant paràmetres de sostenibilitat. “Hem de pensar que quan comprem ha de ser amb aquesta mentalitat sostenible”, ja que “llavors hi hauria molt plàstic que ja no compraríem”.



En la mateixa línia, el gerent d'ATLAS Gestión Medioambiental, Xavier Mundet, ha explicat que la conscienciació és la clau per fer que el plàstic passi de ser un residu a un producte sempre que vagi acompanyada de desenvolupament tecnològic en les empreses. Sobre els horitzons per tal que l'eliminació del plàstic sigui una realitat, ha dit que això depèn del que s'estableix en la normativa europea i, per tant, “és un procés que encara li queden anys”. “És un problema a llarg termini que se soluciona amb la conscienciació de la gent”, ha reiterat. A tall de conclusió, ha posat l'accent en la importància de les petites accions del dia a dia com pensar en “no consumir plàstic, minimitzar-ne l'ús i estudiar molt bé les possibilitats i alternatives que hi ha en el mercat”.

D'altra banda, i després que la setmana passada el Partit Socialdemòcrata (PS) demanés sobre el pla d'obsolescència del forn incinerador de CTRASA, Rico ha declarat que ara per ara “estem fent estudis per veure a llarg termini quin és el futur” de l'equipament. En aquest sentit, però, ha assegurat que “la realitat és una mica tossuda”, ja que “mentre continuï el volum de residus que estem generant”, el tancament o el redimensionament de la planta “és una solució a un problema […] i el que hauria de desaparèixer és el problema, que són els residus”. Després, ha dit, serà el Govern qui farà “totes les accions per adequar la planta a les necessitats, però jo crec que aquí s'hauria de tirar més de la ciutadania, i també dels grups ecologistes, per intentar conscienciar més i fer aquest pas en la reducció de generació de residus”. A hores d'ara, per tant, “no hi ha una data” prevista per a aquest tancament o redimensió.