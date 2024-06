Montaner remarca la reticència d’AE amb l’Acord d’associació

Durant la seva intervenció, la líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha assegurat que des de la seva formació no amaguen "la nostra reticència en adoptar un Acord amb la UE que obligaria Andorra a empassar totes les directives de la UE de cop i ens obligaria a renunciar al nostre model d'immigració selectiva". Montaner s'ha mostrat preocupada per aquesta qüestió, posant el punt en el fet que per molt que Govern parli de quotes, s'ha de parlar també "dels criteris de qualitat de selecció". Ara, "els criteris que tenim són molt bons i ens permeten tenir l'Andorra que tenim". Sobre aquest punt, la consellera general ha enumerat els criteris actuals, destacant el llindar econòmic per al reagrupament, la inversió de 600.000 euros per als residents passius o els 50.000 euros de dipòsit per muntar una empresa. "Tot això salta", ha explicat Montaner.

Sobre la por a perdre-ho tot, des d'Andorra Endavant recorden que no és "tot o res", explicant que "tenim un acord duaner dels anys 90 i també tenim un acord monetari. No comencem des de zero. No hi ha un únic camí", emfatitzant en el fet que "hi ha dues opcions: l'Acord d'associació o fer com ara, adoptar directives a poc a poc en base del que ha triat Andorra".

Montaner ha criticat a més que es digui que amb Europa, el Principat podrà diversificar la seva economia. "Sense Acord no ens podrem diversificar? Clar que podrem", ha sentenciat. També ha criticat que Govern parli de diversificació i, en canvi, no reguli el tema del CBD, "hi ha un buit legal molt perillós". Des d'AE recorden que "per això proposem la llei, enviem la pilota a Govern perquè reguli com vulgui. Això no és oportunista ni perillós".

En la qüestió de l'habitatge, Montaner és clara: "La pròrroga forçosa ha d'anar de la mà de l'exempció fiscal dels propietaris durant aquests tres anys", destacant que "no juguem al Monopoli" perquè provocarem un "efecte boomerang". La consellera general considera que "si pressionem el mercat això desmotivarà els propietaris a posar pisos al mercat de lloguer i posaran els pisos a la venda", ja que "si tenen pressions els serà més fàcil vendre i invertir en un fons garantit". També ha demanat regular de manera correcta el mercat turístic i lluitar contra les empreses pantalla que podrien estar destinats a andorrans o residents. Per a un bon control, Montaner demana que es torni a demanar un business plan a les empreses que s'instal·len al país i fer controls a posteriori.