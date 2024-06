Casal es mostra crítica amb la posició '"unilateral" de Govern en la problemàtica de l'habitatge

Oferir una crítica i un punt de vista alternatiu. Amb aquestes paraules ha començat la seva intervenció la presidenta del grup socialdemòcrata, Judith Casal, en el Debat d'Orientació Política celebrat avui al Consell General. I és que per a la també consellera general, la bancada que lidera comparteix moltes de les mesures mencionades pel cap de Govern envers la problemàtica de l'habitatge, tot indicant, però, que "el que no pot ser és que per protegir determinats propietaris que no compleixen amb la funció social de la propietat, passin penúries la gent que viu per trobar accés a un habitatge digne". Per tal de pal·liar aquesta qüestió, Casal posa en relleu la necessitat urgent d'un registre de la propietat, així com un índex de preus de referència que els hi permeti accedir a tota una sèrie de bonificacions fiscals o 'gravar' aquelles actituds que no respecten el principi de funció social.

A més, la presidenta dels socialdemòcrates afegeix la manca d'anticipació política com una de les causes de la problemàtica de l'habitatge, exponent davant de l'hemicicle el succeït amb la taula de l'habitatge impulsada per Govern i que es va acabar diluint per l'anunci inesperat del nou Pla de xoc. "Se'ns diu als membres de la taula de fer una esmena per definir l'esquema que hauria de contenir una Llei que garantís el dret a l'habitatge", explica Casal, recalcant que, abans de presentar-la, el Govern surt amb una llei "que ha de garantir aquest dret des d'una posició unilateral".

Una situació que per a la consellera sembla totalment inacceptable, tal com mostren les paraules que, seguidament, dirigeix directament a l'Executiu encapçalat per Xavier Espot: "Hauríem de parar de fer política d'acció i reacció, i començar a pensar a més llarg termini i començar a veure les coses amb una visió més a futur", apunta.

Mateixes eines per a tots en la negociació dels salaris

L'increment dels salaris també ha sigut un dels punts clau de la intervenció de Casal, mencionant la necessitat de posar les bases perquè la concertació social sigui una realitat: "S'ha de fer des d'una perspectiva d'igualtat i les parts negociants han de tenir les mateixes eines per enfrontar la negociació", ha afirmat, ja que és l'única manera de poder "deixar de ser intervencionistes". Per tal d'aconseguir aquesta qüestió, la consellera general ha esmentat la possibilitat d'una modificació en la Llei de relacions laborals, amb l'objectiu de trobar un equilibri entre allò que necessita l'empresa i els treballadors. "Només amb un contracte social tindrem un sector productiu millorat", ha indicat.

Concertació de l'avortament amb les associacions de dones del país

Finalment, i pel que respecta a la qüestió de l'avortament, la bancada socialdemòcrata també s'ha mostrat contrària a la perspectiva de l'actual Govern, des del qual es mencionava la possibilitat d'una concertació amb la Santa Seu. "Ens estimaríem més que concertessin amb les associacions de dones del país que no amb la Santa Seu", ha mencionat Judith Casal, posant en relleu el fet que no es "tan complicat" despenalitzar aquesta qüestió. "Vam trobar a faltar que no es parlés de l'assumpció de costos", ha finalitzat.