Sant Julià de Lòria rep "amb satisfacció" la licitació de la primera fase del darrer tram del vial

El Comú de Sant Julià de Lòria ha rebut “amb satisfacció” l'acord pres aquest dimecres pel Consell de Ministres referent a la licitació del concurs per instal·lar les proteccions a la muntanya, la qual cosa significa el primer pas per finalitzar la desviació de la parròquia. Segons recorda la corporació, es tracta d'una infraestructura molt reivindicada que finalment es farà realitat i que serà clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila i per millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país.



Tal com va aprovar el Govern, el concurs servirà per instal·lar les proteccions del vessant de muntanya adjacent al futur túnel de Rocafort, el tram pendent que permetrà cloure la desviació total del trànsit fora del centre. Es tracta del darrer tram viari, el qual s'ha dividit en dues fases constructives: les proteccions de vessant i el túnel.



L'objectiu és reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos d'aquesta zona, abans de fer el següent pas, que consisteix en la resta d'obres dels accessos i del túnel, el projecte del qual s'està acabant de redactar.



Amb aquesta licitació es volen accelerar els treballs de la desviació de tal manera que es preveu que les proteccions - imprescindibles per a la seguretat durant la fase d'obres i del mateix vial en servei - estiguin instal·lades per a quan s'hagi de procedir a l'excavació del túnel.