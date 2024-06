Pintos justifica la nova posició de Liberals envers l'Acord d'associació

El conseller no adscrit Víctor Pintos ha donat el tret de sortida a la segona jornada del Debat d'Orientació Política, centrant la seva intervenció en la problemàtica de l'habitatge i l'Acord d'associació amb la Unió Europea. Sobre aquest darrer, i davant del recent anunci en què s'informava que Liberals s'havia incorporat al Pacte d'Estat, Pintos ha deixat ben clar que la decisió de la formació política no es tracta d'un xec en blanc al Govern, "sinó que respon a voler estar prop de la informació veraç i conèixer de primera mà els estudis d'impacte per poder informar a la ciutadania dels avantatges i inconvenients que comporta". I és que per al conseller no adscrit, és important tenir en compte el fet de "no donar l'esquena a la realitat geopolítica en la qual vivim".

Respecte a la casuística de l'habitatge, Pintos ha afirmat que "mai va ser una preocupació del Govern invertir en habitatge assequible, tot i tenir un fort creixement econòmic en els darrers anys", tot remarcant que, davant del creixement d'un país, és necessari també que creixi en paral·lel la inversió en habitatge assequible. En línia amb aquesta qüestió, el membre de Liberals ha apuntat la possibilitat d'invertir en algun model "que ofereixi la disponibilitat i el rigor d'unes dades en matèria d'habitatge", a més que els diferents comuns del país es vegin obligats a compartir les dades estratègiques necessàries "per desenvolupar correctament les polítiques en matèria d'habitatge".

Finalment, Pintos també s'ha referit a la gestió actual de l'aigua, apuntant la urgència de fer una bona planificació hídrica nacional en la qual es previnguin les interconnexions necessàries entre parròquies: "No és normal que una parròquia es declari en emergència hídrica i la seva veïna llenci aigua sobrant al riu", destacant el fet d'intentar aconseguir que els comuns inverteixin en la millora de la xarxa global.