L'Andorra Senior Cup engega aquest cap de setmana la 14a edició

L'Andorra Senior Cup donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la seva 14a edició com un dels tornejos de veterans amb més renom. Com en edicions anteriors, enguany es comptarà amb el topall de 44 equips (32 en categoria +35 i 12 en +45) provinents de quatre països diferents: Andorra, Espanya, Portugal i França, que es tradueix en unes 1.300 persones entre jugadors i acompanyants.

Els dos camps de la Borda Mateu i el del Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO) seran els escenaris de la cita. És a dir, es comptarà amb sis camps de futbol set, i com és habitual, els partits seran de 30 minuts sense interrupció. El quadre en la categoria +35 estarà format per vuit grups de quatre equips, dels quals el primer classificat accedirà als quarts de final, mentre que en +45 es faran quatre grups de tres equips i jugaran en format lligueta. Les instal·lacions de Santa Coloma seran, diumenge, a les 13.00 i a les 13.30 hores, seu de les finals.

La cita comptarà amb més de 50 voluntaris entre serveis de fisioteràpia, d'autobusos o d'acompanyament als hotels, etc. i acollirà equips que repeteixen l'experiència al Principat. Els actuals campions, els Veterans de Girona, en seran un d'ells, juntament amb el Tuninyco, la selecció aragonesa de futbol set, dos conjunts de la FAF (un en cada categoria), La Gramanet i 10 equips francesos com els Veterans Olympique de Marsella, arribant al topall dels 44, una xifra que ara per ara no es vol augmentar perquè "volem mantenir la qualitat", segons ha indicat l'organitzador Talin Puyalto. En aquest sentit, el també seleccionador de futbol sala ha apuntat que no tanquen la porta a acollir equips d'altres destinacions, sempre i quan es mantinguin en la dada dels 44: "Volem mantenir el servei i se'ns complicaria moure més gent. Si en portem tanta la qualitat es veuria reduïda i no és el que volem".

D'altra banda, Puyalto ha recordat que l'objectiu de la cita és gaudir de l'experiència, aspecte que també ha reforçat Fede Bessone, participant des de fa dues edicions que també ha pres part en la roda de premsa. Així, aquest darrer ha comentat que el millor el certamen "és retrobar-te amb antics companys i passar un parell de dies molt agradables". Durant l'acte també ha assistit el responsable de l'equip Monkey Team - Lisboa, Paulo Carvalheira, conjunt que farà 12 anys que hi participa i que porta exguanyadors de la lliga portuguesa amb l'Sporting de Lisboa. "És un torneig familiar en el qual ens sentim molt ben rebuts per parts de la resta d'equips i de l'organització. És potser el millor campionat d'Europa o inclús del món", ha assenyalat Carvalheira.

Entre els noms més destacats hi figuren jugadors com Jorge Silas, Albert Celades, Joseba Etxeberria, Carlos Gurpegui, Santi Ezquerro o Javier Saviola.