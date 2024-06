La força del voluntariat jove per connectar amb la realitat del país

El voluntariat sol ser una de les opcions de molts joves per poder viatjar i conèixer món alhora que s'envolten de la realitat del país on van. Amb tot, moltes vegades queda en l'oblit els problemes que hi ha a Andorra, així com l'oportunitat de poder ajudar al país. Per aquest motiu, aquest dimecres es va dur a terme la xerrada ‘Inspirat i actua: el poder del voluntariat en la joventut’ en el marc del cicle de conferències SpeakersCorner que organitza periòdicament l'hotel Roc Blanc, la qual va estar a càrrec de la responsable de voluntariat, joventut i recursos humans de la Creu Roja, Claudia Cerdà, amb el testimoni de les voluntàries Miriam Garrot i Ester Soler, informa l'ANA.



El problema amb el qual es troben a l'àrea de joventut és la manca de joves voluntaris durant l'any. “Tenim un hàndicap molt gran: la majoria marxen a estudiar a fora i si no estàs molt, molt involucrat, és difícil” ha al·legat Cerdà. Sovint, se sol deixar de costat els problemes presents al territori nadiu per viatjar a altres països a donar aquesta ajuda, que segurament també la necessiten a casa. “Conec gent que no saben els problemes actuals d'Andorra, que es pensen que escenaris que passen fora, aquí no” ha revelat Garrot, una jove estudiant que va iniciar fa un any de voluntària per la necessitat de poder contribuir a les accions de la Creu Roja. En aquest sentit, cada vegada que arriba un nou jove, se li aporten “les eines i els recursos, perquè puguin fer el voluntariat que desitgin amb el nostre suport” ha esmentat Soler.



Així doncs, una de les accions que iniciaran a promoure arran de les Festes Majors és ‘Rolling And’ un punt informatiu sobre el consum d'alcohol i estupefaents on qualsevol adolescent podrà anar per resoldre dubtes o demanar consells per pal·liar l'abús d'aquestes substàncies. “A un jove que ja tingui els 18 anys no pots dir-li no beguis, perquè ho farà igualment, llavors l'objectiu és arribar a conscienciar dels problemes d'un consum excessiu” ha declarat Cerdà durant la xerrada. Tot i que sembla difícil, des de l'entitat veuen amb bons ulls la iniciativa que pot arribar a ajudar a molts joves durant les festes estiuenques.