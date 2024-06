La Colla Laurediana celebrarà la 4a edició del Talent Lauredià per la festa major de Sant Julià

La festa major de Sant Julià de Lòria es prepara per acollir la quarta edició del Talent Lauredià, organitzada per la Colla Laurediana. Des de l'entitat s'aposta fermament per aquest esdeveniment, que s'ha convertit en una plataforma destacada per mostrar el talent local d'Andorra. Així doncs, el concurs ofereix una oportunitat única als artistes de la parròquia i de tot el país per demostrar les seves habilitats sobre l'escenari principal de la que, asseguren, és “la millor festa major del país”.



Les inscripcions per participar en el Talent Lauredià ja estan obertes i es poden realitzar a través de l'Instagram de la Colla Laurediana (@collalaurediana). Els artistes seleccionats podran participar en la gran final que se celebrarà el pròxim 30 de juliol, en un escenari per on han passat artistes de renom a escala mundial.



En un comunicat emès aquest dijous, la Colla Laurediana assegura que “el Talent Lauredià és més que un simple concurs; és una celebració del talent i la creativitat dels nostres ciutadans”. La iniciativa, doncs, pretén donar visibilitat a tots aquells artistes que, amb el seu esforç i dedicació, contribueixen a enriquir la vida cultural de la parròquia i d'Andorra.