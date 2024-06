Andorra s'endú el triomf contra Islàndia amb la victòria en dobles

Després d'encetar la Copa Davis amb derrota contra San Marino, la selecció andorrana s'ha sabut refer per vèncer avui a Islàndia gràcies al triomf en dobles, que ha suposat el desempat (1-2). Així, tenint en joc només la darrera jornada contra Liechtenstein, els de Jean-Bapatiste Poux mantenen les opcions de quedar segons i assolir el passi al play-off de promoció.

Pel que fa al matx d'avui, en el primer duel s'han enfrontat Èric Cervós contra Sindri Snaer Svanbergsson, finalitzant amb victòria del tricolor per 0-2 després de dos contundents 0-6. En el segon, Pablo Carrascosa s'ha vist les cares contra Egill Sigurdsson. El millor dels islandesos s'ha endut el triomf per 2-0 (6-3 i 6-3). El tercer i definitiu partit, en dobles, ha servit per al desempat. En aquest, la dupla Cervós i Jordi Trilla han fet un ràpid 0-2 (2-6 i 0-6) contra Sigurdsson i Svanbergsson per donar la victòria al combinat pirenaic.

El Pool B del grup IV de la cita que es disputa a Tirana (Albània) compta ara amb San Marino com a primer després de vèncer els dos matxs, mentre que Islàndia, amb zero, el tanca. Andorra i Liechtenstein comparteixen dades amb un triomf cada un, i el darrer duel del Pool els enfrontarà per la lluita definitiva per accedir al play-off de promoció.