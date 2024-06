El Comú d'Encamp impulsarà més d'una desena de propostes del Consell d'Infants

El Comú d'Encamp ha celebrat aquest divendres la cloenda del Consell d'Infants, una sessió que ha servit perquè des de la corporació s'hagi donat resposta, i també explicacions, del procediment que se seguirà pel que fa al desenvolupament de les propostes presentades en la primera sessió pels consellers i conselleres infantils. El passat mes de gener, el Consell d'Infants va presentar més d'una desena de propostes per implementar a Encamp i el Pas de la Casa, de les quals el Comú treballarà gairebé completament, a excepció d'alguna proposta puntual.



La sessió ha comptat amb la presència del cònsol menor, Xavier Fernàndez, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno. Amb Fernàndez com a portaveu comunal, s'ha procedit a exposar i explicar el procediment que se seguirà per desenvolupar aquestes idees i propostes, així com informar sobre alguns serveis dels quals ja disposava la parròquia.



El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha volgut agrair “la implicació i la feina feta per tots els consellers i conselleres infantils, companys de classe i professors dels diferents centres”, mentre que el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha fet incís en la importància del Pla local d'Infància i Joventut “en què estem treballant i que estem definint, perquè pensem que és important que aquest Consell d'infants conegui aquest instrument per conèixer els projectes per als infants i joves de la parròquia que estan duent a terme els diferents departaments de casa comuna”.



Desenvolupament de propostes i informació sobre els serveis comunals ja en funcionament / D'altra banda, el cònsol menor ha fet repàs de cadascuna de les idees, exposant la valoració del Comú i el procediment a seguir per a cadascuna de les idees, amb moltes actuacions ja previstes en el pressupost del 2025. Així doncs, l'antiga escola bressol del Pas de la Casa serà objecte d'actuació, amb la creació d'un local social amb una zona de joc coberta o el trasllat de l'Espai Jove a aquesta instal·lació. L'accés a l'antic pati continuarà tancat de moment, ja que l'equipament ja no garanteix la seguretat dels infants i joves, donat que el servei es va traslladar a la nova escola bressol.



També hi ha planificat l'embelliment de la plaça de l'església de Sant Pere, incloent-hi una escultura, una zona de jocs i jocs de taula, amb enjardinament, entre altres actuacions de manteniment. Igualment, s'estudiarà la proposta de creació d'un skate park i un parc de cal·listènia, així com l'arranjament del camp de futbol, ja previst per l'any vinent.



De la mateixa manera, el servei de bus del Pas de la Casa s'ampliarà 10 dies durant tot el 2025, i des del comú ja s'estudia la possibilitat de fer una altra ampliació de l'horari per intentar encabir una tercera freqüència al matí durant els mesos d'hivern. D'altra banda, s'intentarà desenvolupar la proposta de posada en marxa d'un espai de cinema amb sessions puntuals de pel·lícules ja estrenades per qüestió de drets.