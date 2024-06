Concòrdia proposa una moratòria sobre la planificació urbanística

Concòrdia ha anunciat avui l'entrada a tràmit parlamentari d'una proposició de llei de moratòria sobre la planificació urbanística. Es tracta d'una moratòria d'un any i que està lligada al desenvolupament de la futura llei del sòl. Tal com ha explicat el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, l'objectiu és "no fer més gran el problema abans de trobar solucions efectives".

La proposta es tracta d'una moratòria "sobre els plans parcials, sobre la concessió de noves llicències d'urbanització i sobre les edificacions plurifamiliars fora del nucli urbà". Escalé ha destacat que "hem d'evitar la inseguretat jurídica sobre els plans d'urbanisme" i per això cal "una resposta responsable i de país".

Des de Concòrdia consideren que tot i que "cometre errors és inevitable", "som responsables de no tornar-los a repetir". Per aquest motiu un dels punts que consideren important és la posada en comú dels estudis de capacitat de càrrega, punt en el qual consideren sorprenent que no hagin estat desenvolupats directament pel Govern escoltant als comuns. A més, critiquen que "estem a juny del 2024 i continuem sense tenir estudis de càrrega i mentre la situació va deteriorant-se". Per això, Escalé demana "una revisió profunda de la llei del sòl, una revisió que sentenciï el creixement urbanístic, que introdueixi el criteri de temporalitat, una revisió que estableixi límits en l'ús dels recursos i que permeti alliberar més espais urbans". També consideren necessari delimitar per llei els àmbits naturals susceptibles de protecció que no tenen aquesta mampara.



Acord d'associació// Escalé ha criticat que "el Govern no està informant, està intentant convèncer, està duent a terme un exercici que es pot qualificar de propaganda i ho fa, a més, amb fons públics". Davant d'això, Concòrdia demana que Govern faci públic l'Acord en llengua catalana mitjançant la traducció jurada "i que deixi de finançar missatges que, sota el pretext informatiu, mostren una visió esbiaixada de l'Acord".