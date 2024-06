Més de 150 karatekes prendran part de la 3a edició de la XaviAndorra Karate Cup

El pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany acollirà la tercera edició de la XaviAndorra Karate Cup. Serà aquest cap de setmana amb la participació de 19 entitats provinents d'Espanya i França, que juntament amb les andorranes, han registrat una mica més de 150 competidors.

La cita donarà el tret de sortida el dissabte al matí (09.00 hores) i s'allargarà fins a l'endemà entorn les 12.00 hores, i es durà a terme en les modalitats de Kata (Tècnica) i Kumite (Combat) per als no absoluts. Així, les categories que hi prendran part són Aleví, Infantil, Juvenil, Cadet i Júnior, d'entre edats dels 8 als 17 anys. Cal destacar que també hi haurà una competició per als majors de 35 anys, en Veterans, i que es comptarà amb un panell arbitral amb la majoria dels components dels dos països veïns.

Aquesta nova competició, doncs, es consolida amb la idea de l’organitzador Xavier Herver en les categories per sota de la majoria d'edat: "Després de l’experiència de 18 anys d’organització de l’Open Internacional d’Escaldes-Engordany vam decidir buscar un format de competició menys formal pels competidors. El calendari actual està ple de competicions per les categories adultes, per això vam decidir centrar-nos en els més joves que, probablement, són els qui menys oportunitats tenen de trobar formats en competició com el nostre".