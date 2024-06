Verdú farà una xerrada sobre l’experiència viscuda aquesta temporada

Joan Verdú oferia dilluns vinent a les 19.00 hores una xerrada i posterior col·loqui sobre la seva trajectòria i resultats assolits durant aquesta temporada d’esquí. L’acte, que tindrà lloc a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, estarà moderat pel periodista esportiu Cesc Sanjuan, que acompanyarà l’esportista al llarg de la intervenció.

Segons han esmentat, l'esportista abordarà qüestions d’interès al voltant de l’experiència viscuda el curs 2023/2024, on ha arribat a assolir una 10a posició a la general de la disciplina de gegant, sumant un total de 221 punts. En aquest sentit, Verdú també tractarà els aspectes tècnics i de preparació que ha dut a terme, així com els esforços destinats als entrenaments. A més, també farà el punt entorn de les lesions que ha sofert al llarg del curs i com les ha sobrepassat, finalitzant amb la intervenció pel dolor d’esquena i els objectius d’èxit que es planteja de cara a la temporada vinent.

Des del Comú d’Andorra la Vella han recordat que van signar, aquest mes de juny, un nou conveni de col·laboració amb Verdú per continuar donant-li suport en la seva carrera professional amb una aportació de 10.000 euros per al 2024.