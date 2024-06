Xavier Espot veu «catastrofisme» en el discurs d’Escalé

A la tornada d'aquesta segona jornada del Debat d'Orientació Política, el cap de Govern, Xavier Espot, ha criticat durament les paraules del líder de Concòrdia, Cerni Escalé, emeses aquest matí, destacant que el seu discurs «ple de figures i citacions» es feia difícil de seguir, a més d'acusar-lo de desprendre «una crítica lapidària, un catastrofisme allunyat de la realitat, a banda d’un gir cap a posicions ideològiques cada cop més extremes». I és que segons el mandatari, tal com ha destacat sota el seu prisma personal, en les paraules d’Escalé hi ha «un fons molt preocupant, sobretot per part de qui aspira a rellevar-me en un futur».

Així i tot, el cap de Govern ha posat en relleu que el Projecte de llei haurà entrat a tràmit parlamentari abans que finalitzi l’actual període de sessions, i que «encara que l’haguéssim entrat a tràmit fa dos mesos, l’efecte crida que ha denunciat no s’hagués pogut evitar», posant el punt en el fet que «una norma així no pot ser aprovada sense que vostès l’hagin pogut tractar pausadament. Per tant, no cal que vagi anunciant una proposició de llei pròpia per evidenciar que vostès són més ràpids i valents que el Govern».