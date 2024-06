Vicky Jiménez ja és a quarts de l’ITF W100 de Biarritz

El bon estat de forma de Vicky Jiménez continua i ja es troba a quarts de final de l’ITF W100 de Biarritz, quadre en el qual s'enfrontarà aquesta tarda (16.00 hores) contra la grega Despina Papamichail, número 227 del món. Ahir, durant els vuitens, l'andorrana es va desfer de la francesa Leolia Jeanjean (155 WTA) per 0-2 (2-6 i 3-6), i ja es troba a només un parell de passos d'accedir a la final de la cita gal·la.

Per Pol Forcada Quevedo

