Localitzen una dona sense vida al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria

Aquest matí s'ha trobat el cos d'una dona de 78 anys al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria, concretament als lavabos de la segona planta. Segons ha avançat l'Altaveu i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, es tracta d'una molt coneguda veïna de la parròquia, mare de l'esquiadora Vicky Grau, que se la buscava des d'ahir a la nit i després de rebre un avís, els equips d'emergència i de la Policia s'han desplaçat aquest matí al lloc dels fets.

Aparentment, no hi ha indicis de violència, per la qual cosa es tractaria d'una mort natural, tot i que queden proves pendents per determinar exactament la causa de la defunció.

Des del Comú de Sant Julià de Lòria declinen fer cap declaració per respecte a la difunta i a la família.