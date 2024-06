Andorra perd el passi a les semifinals

Una victòria, ahir contra Islàndia, i dues derrotes, en la primera jornada contra San Marino i avui contra Liechtenstein (1-2). Aquest és el balanç de la selecció andorrana dins el Pool B del grup IV de la Copa Davis, en la qual han finalitzat tercers, el que significa que no han accedit a les semifinals en la lluita per l'ascens al grup III.

Els de Jean-Bapatiste Poux no han assolit el passi després de perdre aquesta tarda en dobles, sent el desempat. En el primer matx individual, Èric Cervós ha guanyat a Moritz Glauser per 2-0 (6-4 i 6-2), mentre que en el segon Jordi Trilla no ha pogut amb Serafin Zund, qui s'ha imposat per 0-2 (0-6 i 1-6). En dobles, doncs, el treballat duel de Cervós i Trilla no ha acabat amb el resultat esperat, i han caigut per 1-2 (6-3; 1-6 i 4-6) contra la dupla Glauser i Zund. El primer set se'ls ha posat de cara als pirenaics, però en el segon els liechtensteinesos s'han refet per portar-lo a la tercera mànega, que s'han acabat adjudicant.