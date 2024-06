La festa de cloenda del Consell d'Infants acull 250 nens

L'altre escenari de la festa de cloenda, el parc Central, acull els ja tradicionals inflables i atraccions diverses. A més, a l'espai verd del centre de la parròquia també es durà a terme la festa de final de curs de les activitats esportives a partir de les 17.30 hores, on s'esperen més 600 infants.

La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat la voluntat dels infants de poder gaudir i aprendre altres esports més enllà dels tradicionals. "Els consellers infantils ens van demanar poder practicar altres disciplines més enllà dels esports majoritaris i la iniciativa està sent un èxit", ha indicat, posant en relleu la capacitat dels infants de prendre decisions de manera conjunta, "mirant per l'interès col·lectiu i deixant de banda l'individualisme".

Enguany s'han dividit els espais de lleure i s'han introduït noves activitats esportives. Així doncs, l'Estadi Comunal ha acollit una jornada esportiva dinàmica durant el matí amb diferents esports com hoquei, rugbi, handbol, circ, vòlei i dansa, entre altres disciplines.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació