Negativa de la majoria per crear la Llei de transparència

En el marc de la tercera jornada del Debat sobre l'Orientació Política, ha quedat denegada la proposta de Llei impulsada pel grup parlamentari de Concòrdia, la qual tenia com a objectiu promoure la transparència, la rendició de comptes i l’efectivitat de l’acció de Govern.

En aquest sentit, la Llei instava a Govern a trametre al Consell General de forma semestral un llistat dels reglaments requerits per llei que no han estat encara desplegats, així com presentar una relació de les actuacions dutes a terme en aplicació de les resolucions aprovades en l’anterior debat i aquelles que encara no han estat executades. Amb motiu de justificar aquesta acció, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha manifestat que “els grups de la majoria pensem que aquests mecanismes no són adients i no hi ha necessitat de posar aquests deures”.

D’altra banda, el president de la bancada socialdemòcrata, Pere Baró, s’ha mostrat a favor de la proposta i ha llançat una crítica a Govern, afirmant que “parlem molt de transparència, però quan Govern ha de presentar la feina feta no volen rendir comptes a qui han de rendir comptes”, acusant-los també de fer “màrqueting polític”.

En la mateixa línia, la cap d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha “celebrat” la proposta explicant que “tot el que s’aprova aquí s’ha de fer i si no s’ha de destituir al ministre”. Així i tot, la política ha demanat “responsabilitat política”, sentenciant que “no podem tenir lleis sense reglaments perquè això provoca inseguretat jurídica”.

Ha estat en aquest punt del debat quan el cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut per defensar la postura del partit que lidera. Espot ha ponderat que “s’està traslladant una imatge com si el Govern fos imperfecte, s’ha parlat d’incompliment del mandat i no ho puc acceptar”. El cap de Govern ha justificat el no compliment dels terminis a causa de la “càrrega de feina” i ha volgut reivindicar que “en la gran majoria dels casos s’acompleixen els termes establerts i de la millor manera possible”.

Finalment, la proposta ha tingut 12 vots a favor, 16 en contra i cap abstenció, uns resultats que han conclòs amb la denegació de la proposta.