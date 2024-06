Losada remarca que estan treballant per lliurar dades sobre els pisos buits

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha manifestat, davant les paraules del cap de Govern retraient que entre els comuns que no havien facilitat dades sobre els pisos buits es troba el d'Andorra la Vella, que “no hi ha cap problema” per lliurar-les, i que si encara no s'ha fet és perquè estan treballant “amb els dos programes” informàtics del Comú i s'està “ajuntant” la informació d'ambdós per “tal de donar dades verídiques i que no hi hagi errors”. A més, la mandatària ha assegurat que aquesta circumstància ja ha estat comentada en les reunions que han mantingut amb la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, qui a més per la seva condició d'excònsol major és coneixedora d'aquesta situació.



Per tant, Losada ha apuntat que tan bon punt comptin amb aquesta informació no tindran cap problema per lliurar-la, ja que “som un Comú que sempre hem dit que estem oberts a parlar, a col·laborar amb el Govern, amb totes les entitats”, remarcant que el que no faran serà lliurar unes dades “sabent que no estan correctes perquè llavors no serviran per al que el Govern necessita”. En aquest sentit, ha reiterat que “no hi ha cap problema” per lliurar aquesta informació i ha afegit que ja entenen que de vegades “es fa política” i es diuen coses “que potser no cal”, ja que sí que hi ha predisposició a col·laborar per part de la corporació comunal.



La mateixa predisposició han mostrat en un possible“diàleg” per afrontar el debat sobre les transferències que també va plantejar Espot. En aquest sentit, la cònsol menor de la capital ha remarcat que caldria veure quina és la proposta i, qüestionada sobre fins a quin punt podrien cedir els comuns, ha remarcat que “ningú en cap negociació sigui la que sigui vol perdre les seves competències”, a més de defensar que ells volen “continuar tenint tot el que tenim perquè al final si es va considerar que totes aquestes coses ja hi havien de ser és per un motiu”.



Finalment, pel que fa als estudis de càrrega, també ha mostrat la predisposició a lliurar-los quan estiguin finalitzats i ha destacat que en la reunió de cònsols de dimarts es va deixar patent que “cap dels altres comuns” ha lliurat encara aquest document al Govern. “Crec que tots els comuns estem en la mateixa situació”, ha remarcat, afegint que s'han rebut unes primeres propostes que s'han “d'acabar d'analitzar” i que calen encara les versions definitives. En aquest sentit, ha remarcat que quan les tinguin“òbviament les lliuraran a l'Executiu".