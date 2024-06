Vicky Jiménez s'acomiada a quarts de Biarritz

Vicky Jiménez no ha pogut mantenir el bon estat de forma i s'ha acomiadat aquesta tarda de l'ITF W100 de Biarritz. Ho ha fet als quarts de final, en els quals ha perdut contra Despina Papamichail 0-2 (4-6 i 3-6).

El primer set ha estat marcat per la igualtat absoluta, però dues pèrdues de servei de l'andorrana han fet que la grega col·loqués l'1-4 al lluminós. La tenista del Principat s'ha refet fins a fer el 3-4 i, posteriorment, tornar a retallar distàncies fins al 4-5. Però, poc ha pogut fer en l'últim joc, en el qual la número 227 del món s'ha fet forta per tancar el set.

En la segona mànega la dinàmica ha estat diferent. Papamichail ha posat una marxa més i ha volgut finalitzar el partit per la via ràpida. En aquest sentit, i amb una nova pèrdua de servei de la tricolor, ha fet l'1-3. Jiménez ha recuperat fins a fer el 3-4, però no ha estat suficient per portar el duel al tercer set.