Jordi Hereu subratlla la necessitat de "repartir el turisme" per tot el Pirineu

El ministre d'Indústria i Turisme d'Espanya, Jordi Hereu, ha subratllat que la necessitat de “repartir el turisme” creixent que està rebent Espanya ha de ser “una gran oportunitat per als Pirineus”. També, ha recordat que l'any passat es van moure mundialment 1.300 milions de persones i que el 55% va venir a Europa, la qual cosa suposa una oportunitat que exigeix “governar i gestionar” aquest creixement. En aquest sentit, ha defensat que s'ha de fer una “aposta radical” per la qualitat, i per la sostenibilitat del model que pugui oferir millor condicionals socials, laborals i que tingui un menor impacte ambiental. “Cal un model de diversificació, diversificar destins”, ha defensat.

Al mateix temps ha reivindicat el paper dels empresaris per fer front als reptes que tenen al davant Espanya i Catalunya no només en matèria turística, sinó també industrial. “Necessitem maximitzar el poder transformador de la nostra indústria i potenciar l'atractiu que tenen Espanya, Catalunya i els Pirineus”, ha afirmat en la conferència que iniciava la segona jornada de la 35à edició de la Trobada Empresarial al Pirineu.

Hereu ha destacat que els pisos turístics poden ser una “figura magnífica” per diversificar l'oferta en punts on no n'hi ha massa i, en canvi, en certs punts pot ser un problema i ha constatat que els governants estan tendint a limitar-ho, ja que ha constatat que l'oferta no pot ser infinita. Pel que fa a les condicions laborals que es donen en el sector del turisme ha reivindicat “el valor del treball” i que calen unes condicions dignes.

El ministre també ha parlat en l'àmbit industrial d'un moment de “reindustrialització, de relocalització de l'activitat productiva” i en aquest canvi de paradigma, ha remarcat, s'ha “descobert la importància de produir a prop”, s'ha “redescobert els valors de la indústria". En aquesta oportunitat, ha defensat que cal aprofitar la forta inversió pública que s'hi està esmerçant, però també ha remarcat que cal la implicació dels empresaris.

Els tres objectius del sector energètic/ La descarbonització, la seguretat de subministrament i uns preus raonables, són els tres objectius amb els quals els països europeus estan treballant de manera conjunta, segons ha afirmat el president d'Enagás, Antonio Llardén, en la Taula IBEX ‘El repte de liderar amb propòsit’.

En aquest sentit, ha manifestat que la sobirania energètica a Europa i la reindustrialització és el que es busca en el procés de descarbonització i la seguretat, i ho ha lligat amb el fet que Europa ha de ser menys “ingènua” en la deslocalització. També ha manifestat que és, precisament, en la descarbonització i en la seguretat de subministrament on Enagás està posant l'accent. Així mateix, ha destacat que en l'aposta per les renovables cal un impuls als ‘gasos renovables’ i ha defensat una política financera europea comuna per impulsar aquest sector.

Novetat de tres startups/ Clemente, qui va impulsar juntament amb els seus socis l'empresa des de zero fins a arribar a estar a l'IBEX, ha defensat les llibertats d'usos per poder per exemple reconvertir locals comercials en habitatge. En aquest sentit, ha explicat que hi ha “molt residencial que s'està utilitzant com a oficina” perquè molts propietaris han “descobert” que així “no tenen dificultats per cobrar” i ha subratllat per exemple l'elevat “estoc” d'aquest tipus que hi ha a la ciutat de Madrid tot constatant que si hi ha una legislació de llibertat d'usos “tot aquest estoc anirà a habitatge”. Qüestionat sobre com s'aconsegueix impulsar una empresa des de zero a l'IBEX ha ironitzat posant en relleu que això s'assoleix “si vens de l'INEM”, ja que “la necessitat estimula la imaginació”. Ha constatat que el mercat immobiliari espanyol cada vegada està més en mans estrangeres i que Merlin Properties és en els centres de dades on està posant l'accent del propòsit empresarial que és on també l'estat espanyol està incidint.