El MoraBanc formalitza la preinscripció a la Basketball Champions League

El MoraBanc Andorra ha formalitzat avui la preinscripció Basketball Champions League (BCL) de cara la pròxima temporada, una decisió que arriba sobretot per l’aspecte competitiu del club i el reclam que pot suposar prendre part en competicions europees per fitxar nous jugadors.

Segons han apuntat des de l’entitat tricolor, la preinscripció és un «pas previ obligatori» si s’opta a una plaça de la BCL, tot i que fins a la setmana que ve, en principi, no sabran si se’ls acceptarà i podran participar llavors en la fase prèvia de la competició.

Tal com han informat altres mitjans, les condicions del certamen organitzat per FIBA són més favorables per al MoraBanc Andorra, ja sigui en l’àmbit econòmic com en el seu format, ja que no es juguen partits cada setmana (són cada dues setmanes) fins arribats al gener.