Govern haurà d'estudiar la possibilitat d'oferir una exempció fiscal als propietaris

La proposta sobre la possibilitat que Govern ofereixi una exempció fiscal i una bonificació als propietaris dels pisos ha estat aprovada a la tercera sessió del Debat sobre l'orientació política del Govern. La proposta presentada pel conseller d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha rebut el suport dels grups parlamentaris excepte la de la formació socialdemòcrata i Concòrdia. La consellera Judith Casal del PS ha apuntalat que "volem que hi hagi una regulació de preus, però no una bonificació als propietaris". Per la seva part, Cerni Escalé, ha matisat que des de la formació política consideren un "greuge comparatiu" entre els propietaris i les famílies que busquen habitatge.



Finalment, el Consell General ha aprovat la demanda d'AE que demana a Govern estudiar la possibilitat d'oferir als propietaris una exempció fiscal o una bonificació fiscal durant la durada de la pròrroga forçosa de 3 anys dels contractes de lloguer i comunicar a la cambra parlamentària les seves conclusions en un termini màxim de 5 mesos.

INVERSIÓ ESTRANGERA

Els vots en contra per part dels grups parlamentaris de Ciutadans Compromesos i Democràtes han declinat la proposta del grup parlamentari Andorra Endavant de demanar al Govern reintegrar dins del formulari dels tràmits administratius l’obligació de la presentació del pla de negoci per la creació d’empresa d’inversors estrangers, així com fer el seguiment a posteriori de la creació de les empreses d’inversors estrangers desglossant les que tributen i les que no i actuar al respecte a partir del mes següent de l’aprovació de la present resolució.

Des de la formació de Demòcrates s'ha defensat que actualment ja hi ha una entitat que demana els registres, una qüestió que faria fer la feina dues vegades. A més, "aprovar-la també implicaria una modificació de lleis", ha declarat la consellera de la formació taronja, Meritxell López. La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha retret a la majoria que "amb la reducció de 20 fulls a un i mig de l'explicació no podem fer una selecció", tot i que, "si es vol, demà mateix tenim el formulari, però heu triat no fer la selecció".