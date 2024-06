La pista Avet se sotmet a la inspecció de la FIS

En darrer lloc, Pujol ha confirmat que la previsió és que la sortida se situï a la part més alta, al mur de l’Avet. «Des justament on ens agrada a tots. Serà l’últim gegant abans dels Campionats del Món. El nivell d’exigència en la preparació de la pista és molt alt, inclús sovint més, perquè en Copa del Món corren 60 i en Copa d’Europa seran 100. A la segona màniga seran 60 en comptes de 30, amb la qual cosa la pista ha d’aguantar moltíssim», ha assenyalat.

López ha explicat que avui s'ha posat «la primera pedra en l’organització de la Copa d’Europa amb tots els punts esportius de l’esdeveniment, i hem acordat tots els detalls tècnics. Prepararem les proves com si fos una Copa del Món, que són els estàndards que exigeix la FIS». Per la seva part, Rossel ha afirmat saber «que estem en una seu de Copa del Món i estem molt contents d’estar aquí i de l’oportunitat que representa». «És una de les millors pistes de gegant que tindrem al circuit masculí de la Copa d’Europa de l’any que ve», ha afegit envers la pista Avet.

La visita, doncs, ha estat un punt de trobada entre els responsables de la FIS i tots els actors tècnics implicats en l’organització de l’esdeveniment esportiu. Així, els equips han reconegut de dalt a baix la pista Avet i han anat tractant els detalls de cara a la preparació del terreny per arribar amb bones condicions a la Copa d’Europa del febrer.

Per El Periòdic

