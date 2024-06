‘La champions de les empreses’ enceta la seva quarta edició avui a la Seu d’Urgell

Aquest cap de setmana tindrà lloc a la Seu d’Urgell la quarta edició de ‘La champions de les empreses’, un torneig de futbol en què participen 16 empreses públiques i privades d’Andorra com Andorra Telecom, la Policia, Assegur, Rapidand o el SAAS. A través d’un total de 250 participants, aquest dissabte tindrà lloc la fase de grups, sent demà quan ja es trobarà la croada entre els equips. Cal destacar que enguany els diferents partits es retransmeten tant per YouTube com per Twitch.

Aquesta iniciativa va començar el 2019, amb l’objectiu d’esdevenir un lloc de networking entre les diferents empreses. Des de l’organització manifesten, però, la necessitat de més empenta per part del Govern, la qual ajudaria que empreses de fora d’Andorra també estiguin interessades a participar-hi.