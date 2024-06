ALDI endarrereix l’obertura del supermercat a la Seu d’Urgell fins al 10 de juliol

Des d’ALDI van traslladar als veïns i veïnes de la localitat un agraïment per la seva comprensió i la il·lusió de rebre’ls amb una oferta de productes de qualitat i a bon preu. El nou supermercat oferirà un assortiment amb un 86% de productes de marca pròpia i un 80% d’origen nacional.

La inauguració del nou establiment de la cadena de supermercats ALDI a la Seu d’Urgell tindrà lloc, finalment, el pròxim 10 de juliol. El canvi de data respon a una sèrie de millores que apunten que facilitaran el millor servei als futurs clients de l’establiment. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’obertura s’ha endarrerit per un permís d’obres que no s’ha concedit, malgrat que ja fa un temps que es va gestionar.

Per El Periòdic

