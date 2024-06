Accent a l'excés de regulació de la tecnologia a Europa a la cloenda de la trobada empresarial

La cloenda de la trobada empresarial del Pirineu ha comptat amb el professor de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín, qui ha parlat sobre intel·ligència artificial i ha posat en el centre del debat la regulació de la tecnologia a Europa. Segons ha explicat la plataforma de RTVA, el professor s'ha mostrat escèptic davant la proposta de Govern d'expandir els mercats a Europa: "Jo diria que aneu amb compte, jo crec que Europa s'està passant amb la regulació, per això tenim vagues de pagesos, vagues d'empresaris, la queixa número u sempre és ja prou de paperets, de burocràcia i de permisos, que ens esteu ofegant; per tant, si l'acord és intercanviar un mercat més gran a canvi d'una hiperregulació, mireu-vos-ho", ha assegurat Sala i Martín.



A més, Sala i Martín ha posat sobre la taula la qüestió del control que hi ha actualment a Europa, posant l'accent en què la majoria dels servidors de les grans plataformes d'intel·ligència artificial es troben als Estats Units i no a Europa.



El cap de Govern, Xavier Espot, per la seva part ha defensat que el text negociat només és un acord amb Europa, el qual beneficiarà al Principat en molts aspectes.



Finalment, la informació exposada per Andorra Difusió ha deixat de manifest que Espot ha declarat, en un intent de rèplica, que "tot un seguit de polítiques, de regulacions i de normes que no s'aplicaran", les quals eren "segurament a les que feia referència Sala i Martín".