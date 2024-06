La Fira del Vehicle d'Ocasió espera poder supera les xifres de les vendes de l'any 2023

La Fira de Vehicles d'Ocasió de Sant Julià de Lòria ha arrencat aquest dissabte a la zona de la Borda Huguet amb la presència de prop de 20 concessionaris i més de 150 vehicles, entre automòbils, motos i caravanes. Enguany, la fira ha ampliat els seus espais per donar cabuda a la gran demanda dels expositors, ocupant el nou vial i l'aparcament de l'espai Benestar. Segons la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, "ens fa ser optimistes que puguem igualar, o perquè no, superar la xifra de vendes de l'any passat", que es va situar en 50 unitats.

Durant el cap de setmana, els diferents concessionaris tindran l'oportunitat d'augmentar les matriculacions, un sector que cada vegada va més a la baixa i que, per tant, pateix un dels pitjors moments de l'any. Segons ha declarat Cortesao, des del departament de Turisme i Reactivació Econòmica agraeixen la feina als comerciants de transportar tots els vehicles fins a la zona. "Al mateix temps, ho veuen com una oportunitat d'exposar els seus vehicles, per vendre'ls i fer pujar aquestes matriculacions que s'han estancat amb el temps" ha incidit. De fet, tot i els problemes comercials, el nombre de concessionaris presents a la fira continua pujant, un indicador que "reforça aquesta idea".

Per la jornada de dissabte, la fira romandrà oberta fins a les 20.00 hores, tot i que l'endemà es tancarà una hora abans. A les 18.00 i 18.30 hores, el grup Vibrand oferirà actuacions musicals, i paral·lelament, Cadena Pirinenca emetrà el programa en directe amb entrevistes als visitants i concessionaris. Igualment, l'Associació andorrana de vehicles antics tindrà un espai d'exposició a la zona de lleure. Pel que fa al servei de restauració, aquest any s'ha apostat per un restaurant lauredià, el bar la Caulla. Finalment, hi haurà la presència de l'entitat bancària Creand Crèdit Andorrà, que oferirà serveis d'assessorament, finançament i assegurança, informa l'ANA.