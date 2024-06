Detingut a la frontera del riu Runer amb prop de 400 grams d’haixix

D'altra banda, la Policia també ha detingut dissabte un altre home, de 66 anys, per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,21. Ambdós arrestats ja han passat a disposició judicial.

La Policia ha detingut la matinada d'aquest dissabte a la frontera del riu Runer un noi de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per introduir estupefaents al país. El jove viatjava en un autobús de línia regular que provenia de la Seu d'Urgell amb quatre plaques d'haixix d'un pes de 395 grams que havia amagat sota un seient.

