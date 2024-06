Els equips Robotics Laser, Mini 3D, i LB, guanyen la final de la 10a edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la First Lego League (FLL), que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robot Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L'objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l'educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees - ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.

Des d’Andorra Telecom, la responsable d’esdeveniments i responsabilitat social empresarial de la companyia, Inés Martí, ha felicitat a tots els equips participants pel treball fet i ha mostrat la satisfacció per aquests primers 10 anys de la World Robot Olympiad a Andorra, “el que demostra la consolidació del torneig d’una competició de robòtica educativa que estimula el pensament crític, creativitat i resolució de problemes entre els participants”.

Finalment, han estat els equips Mini 3D en la categoria Elementary; l’equip Robotics Laser en la categoria Star i l’equip LB en la categoria Junior, els que han aconseguit guanyar la final andorrana i, per tant, tindran accés a la final nacional espanyola que se celebrarà a Almeria els pròxims 14 i 15 de setembre. La final mundial se celebrarà aquesta edició a Turquia.

La final de la 10a edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom ha deixat moltes alegries i el testimoni viu del bon treball que s'està realitzant al país en la robòtica. Amb molta il·lusió, i també nervis, s’ha disputat aquest matí la final d’aquesta competició internacional de robòtica educativa que organitza Andorra Telecom. Així, a les 10.00 hores s’ha iniciat la primera de les quatre rondes que cada equip ha pogut fer al tauler de joc i que ha permès als equips anar ajustant el robot per assolir el màxim de punts i millorar la classificació.

