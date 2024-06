El moviment solidari Cars for Smiles recapta 4.185 euros en la seva primera edició al país

Cars for Smiles, el moviment solidari sense ànim de lucre que va néixer fa 10 anys a Barcelona per portar l'alegria i la motivació a infants i adolescents amb malalties greus, ha celebrat aquest dissabte al Circuit Andorra Pas de la Casa la seva primera edició en terres andorranes. Els diners recaptats a través de les donacions que realitzen els pilots (propietaris dels vehicles) són destinats 100% al projecte de colònies de tardor 'Desconnectar per connectar' que organitza Creu Roja Andorrana per aquests mateixos infants i adolescents. En total, s'han recollit 4.185 euros, tot i que es poden veure incrementats en els pròxims dies perquè encara està obert el canal de donacions al web www.carsforsmiles.org.



L'esdeveniment ha reunit una quinzena d'adolescents de copilots i els corresponents pilots. Alguns dels cotxes participants han estat vehicles exclusius de mítiques marques com Aston Martin, Ferrari o Porsche. Però també s'hi ha afegit alguns models clàssics que han fet les delícies dels més joves. Entre els pilots destacats, s'ha comptat amb la participació de la Margot Llobera, participant en el Rally Dakar, i amb Patrick Lemarié, que entre altres, ha estat pilot de proves de Fórmula 1 i actualment és el fundador i director de l'escola de pilot Feed Racing.



El propòsit d'aquest projecte és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies. Els qui formen part d'aquest moviment són professionals procedents de diferents camps que volen aportar la seva experiència i posar-la al servei dels joves, les entitats que els donen suport a i les empreses que patrocinen i col·laboren amb el projecte. "És per a nosaltres una experiència que ens permet sortir dels nostres espais particulars, de vegades molt egoistes, i que en satisfeta de satisfaccions" ha explicat el president de l'associació, Martijn Elvers.



Cars for Smiles ha generat un impacte positiu a les ciutats de Barcelona i Madrid des dels seus inicis i ja s'ha repetit a Andorra. Gràcies a l'esdeveniment, s'han pogut recaptar més de 100.000 euros donant suport a més de 15 entitats.