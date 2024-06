Els síndics generals reben al president de l’Assemblée Nationale de la República Gabonesa

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut aquest dissabte a Casa de la Vall al president de l'Assemblée Nationale de la República Gabonesa, Jean-François Ndongou. La visita s'emmarca en la voluntat de la República Gabonesa de traslladar i donar a conèixer el procés de transició cap a una democràcia plena que està duent a terme el país. Aquest procés compta amb el suport i el guiatge de la Unió Europea, especialment, de la República Francesa i l'assessorament de la Unió Interparlamentària.



El país africà es troba actualment redactant la constitució que preveu tenir enllestida a finals d'aquest any, un text que ha de garantir els drets de tots els ciutadans i assentar el procés democràtic. La delegació gabonesa que ha visitat el Principat ha estat àmplia i recull sensibilitats polítiques de la majoria i de l'oposició. Al president de l'Assemblée Nationale, l'han acompanyat el primer Questeur, Mesmin Ngabikoumou; el president del grup d'amistat França-República Gabonesa, Félicité Ngoubili; el president de la Comissió d'Afers Estrangers i Cooperació Internacional, Romain Mouele; i el secretari general de l'Asssemblée Nationale, Partick Ndongo.



Els síndics generals han traslladat als parlamentaris gabonesos el seu desig que tot el procés de transició desemboqui en una democràcia plena i amb garanties per a tothom. Al llarg de la visita, els consellers del país centreafricà han pogut conèixer de primera mà, la història parlamentària andorrana, així com, part de l'art romànic nacional.



L'Assemblée Nationale de la República Gabonesa és membre de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) i la Unió Interparlamentària (UIP) entre altres organismes internacionals.