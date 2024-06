Accident entre un turisme i una motocicleta amb un ferit lleu

Aquest migdia s'ha produït un accident entre un turisme i una motocicleta, tots dos amb matrícula andorrana. Segons ha informat la Policia, l'accident ha sigut al voltant de les 12.28 hores a la carretera general 1, concretament al punt quilomètric 3.000. El conductor de la moto, un jove de 20 anys, ha resultat ferit i ha estat atès per l'ambulància del servei de Bombers. No se l'ha hagut de traslladar a l'Hospital.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació