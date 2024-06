El cap de Govern, Xavier Espot, participa a la Cimera per la pau a Ucraïna

A continuació, s’ha donat el tret de sortida a la reunió plenària. La jornada ha permès que els caps d’Estat i de Govern, així com els ministres aplegats a Bürgenstock, tinguessin intercanvis bilaterals i reunions de treball. Està previst que demà prossegueixi la reunió plenària i es duguin a terme sessions de treball paral·leles, en una de les quals participarà Xavier Espot.

La presidenta de la Confederació Suïssa, Viola Amherd, i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, han donat la benvinguda als mandataris i han reiterat la voluntat d’aquesta cimera –organitzada pel país alpí a petició del govern ucraïnès– d’esdevenir un fòrum entre els estats presents per tal d’inspirar un futur procés de pau entre Ucraïna i la Federació Russa que sigui integral, duradora i justa.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat avui en la primera jornada de treball de la Cimera per la pau a Ucraïna, que se celebrarà fins demà a Suïssa. Un centenar de delegacions de diferents països, amb presència de gairebé seixanta caps d’Estat i de Govern, s’han desplaçat fins a Bürgenstock amb l’objectiu d’impulsar una plataforma de diàleg i el camí de la pau a Ucraïna, d’acord amb el dret internacional i amb la Carta de les Nacions Unides.

