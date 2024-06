Gili: «Durant el DOP, no vam sentir massa parlar dels pisos d’Escaldes»

Els pisos a preu assequible tor- nen a deixar qüestions a l’aire, en aquest cas, pel que fa als de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes. Segons va declarar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, durant la celebració de la festa de la parròquia, la construcció continua a un ritme favorable, tot i que hi ha una saturació d’obres. «La part nostra del Comú va avançant i ara només falta que Govern adjudiqui la seva part perquè hi ha moltes persones que estan es- perant i que els agradaria gaudir d’aquests pisos», va declarar.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany també va posar en manifest que les converses amb el ministre d’Ordenament, Raul Ferré, van servir per establir el període de finalització de les obres. «Fa dies que no en parlem, però ens consta que ho haurien de fer molt ràpid», va confirmar Gili. La creença des de la corporació comunal és que Govern està posant «el fil a l’agulla», perquè «la problemàtica és molt important». En tot cas, si el projecte s’ha d’acabar cancel·lant, Gili va al·legar que els agradaria un avís perquè ho facin ells: «El projecte ja estava començat, va ser en un moment donat que Govern té ganes de participar-hi i ens va semblar bé que inverteixin en totes les parròquies», va explicar.

Pel que sembla, però, no hi ha cap motiu que doni senyals que el projecte es torci. De fet, va remarcar que el període de finalització continua sent a finals de primavera de l’any vinent. En aquest sentit, un aspecte que va sobtar a la corporació comunal és l’absència dels pisos escaldencs al Debat d’Orientació Política, un fet que la cònsol major vol creu-re que és un«oblit» i que no és un senyal que es «tirarà endarrere el projecte».

Cal recordar que precisament durant el Debat d’Orientació Política, el Consell General va aprovar la demanda d’Andorra Endavant que demana a Govern estudiar la possibilitat d’oferir als propietaris una exempció fiscal o una bonificació fiscal durant la durada de la pròrroga forçosa de tres anys dels contractes de lloguer i comunicar a la cambra parlamentària les seves conclusions en un termini màxim de cinc mesos.

Xarxa d’aigua amb la capital / Els dos comuns centrals van donar a conèixer la voluntat de fer un estudi sobre la viabilitat de l’aigua en ambdues parròquies. Un projecte que encara no ha sortit un concurs, ja que s’està treballant en el plec de bases per les candidatures de les empreses interessades. «Va avançant, s’hi està treballant, però si no passa res, no és res urgent», va mencionar la cònsol major escaldenca. Així doncs, es torna a fixar data el 2025, tot i que des del Comú saben que es poden «tirar un cop de mà» entre ambdues corporacions.

El Falgueró, a principis del 2025 / Els treballs per mantenir la vida al territori avancen satisfactòriament, un aspecte que farà que llueixi molt més: «A Escaldes estem molt orgullosos de la nostra parròquia», va assenyalar Gili.

Les dues obres més transcendents tenen lloc a l’aparcament del Falgueró i el de l’església. «Es va avançant amb el ritme previst i continuem treballant perquè als inicis del 2025 estigui acabat» va afirmar, tot afegint la importància de l’aparcament, ja que just se situa al costat de l’Hospital.

Pel que fa al de l’església de sant Pere el Màrtir, ben aviat es col·locarà una grua que permetrà transportar el material per a l’obra. Tota aquesta part té un termini inicial de dos mesos, que precedirà al projecte de recondicionament de la plaça i es finalitzarà amb la transformació del darrer tram de l’avinguda Carlemany per a vianants.