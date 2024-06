Escaldes celebra 46 anys d’història venent més de 1.500 plats d’arròs

La Festa de la parròquia d’Escaldes-Engordany va ser un autèntic èxit des de primera hora amb tot un seguit d’activitats per a totes les edats que van aplegar a centenes d’escaldencs al parc de la Mola. Tant és així que en la tradicional arrossada es van vendre més de 1.500 plats, segons va explicar la cònsol major, Rosa Gili. «El temps acompanya, hi ha ganes, hi ha molta gent i tot acompanya per fer una bona festa» va mencionar, tot destacant que no cada any se celebren 46 anys, un fet important, tot i ser la parròquia més jove del país: «Hi ha més històric d’haver treballat per a aquesta parròquia per independitzar-la i continuem treballant des del Comú per la seva revitalització», va afirmar.

La jornada de diumenge es va obrir amb diferents jocs i tallers per als més petits de la casa. A partir de les 11.00 hores, es va continuar amb el ball de sardanes a la plaça Coprínceps, una actuació que precediria a la de l’Esbart Santa Anna. Abans, però, Gili i el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, van atorgar els pins als pubills i pubilles d’enguany. El migdia va concloure amb el repartiment de l’arròs de muntanya, el qual es va preparar des de ben d’hora al matí per poder complir amb les més de 1.500 racions previstes. Per un preu de cinc euros, estava inclòs el plat commemoratiu de la cita, el pa, l’aigua o vi, el gelat i el cafè, a més del plat principal.

El grup Els Senyora van donar la benvinguda a la tarda, on amb la seva música van ambientar el bingo musical del parc de la Mola. Finalment, a les 17.30 hores la banda nacional va tornar a actuar per posar el punt final a la festa, informa l’ANA.