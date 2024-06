L’ampliació de la Fira del vehicle d’ocasió causa una bona afluència de visitants

«S’ha vist més de moviment a la zona d’oci, una mica menys de gent en general, però les xifres de vendes s’han mantingut i pels concessionaris la lectura és molt positiva, volen repetir l’any que ve», va revelar López. En aquest sentit, cal remarcar que diversos venedors van esmentar la presència de pactes de paraula, els quals s’aniran tancant durant la setmana, i, per tant, podria resultar en una pujada de xifres finals, informa l’ANA.

Des del Comú van valorar molt positivament la compravenda de vehicles de segona mà, una oportunitat que creuen que espera molta gent. «Si fa un parell de mesos que pensen a canviar el cotxe, molts s’esperen a la fira per fer-ho», va al·legar. Una situació que pels concessionaris pot suposar una arma de doble fil si es compara amb la caiguda de les noves matriculacions, però on veuen un increment en els ja utilitzats.

Amb més concessionaris i més vehicles, passant dels 150 als 250, la cerca d’espai era una qüestió prioritària en l’organització de la fira d’enguany. La fila de cotxes situats al nou vial va ser determinant per als conductors, fent que molts ho veiessin i arribessin a baixar a la zona de la borda Huguet. «És una nova via de comunicació allà a dalt», va confirmar López.

La 6a edició de la Fira del vehicle d’ocasió torna a ser un èxit que es demostra amb fets: més concessionaris i igualtat de vendes respecte a l’any anterior. Un dels factors claus en aquesta operació va ser l’ampliació d’espais demanada pels mateixos comerciants, sobretot al nou vial on es va poder «fer molts bons contactes», va afirmar la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López. «En general, la gent busca bons preus en cotxes que estiguin bé, que no siguin molt antics, amb matriculacions recents i amb bons descomptes», va analitzar, tot afegint que els venedors van ajudar molt amb una oferta competitiva.

Per Agències

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació