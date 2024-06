Andorra Endavant crítica la visita d'Espot a la Cimera d’Ucraïna

El cap de Govern, Xavier Espot, va participar ahir en la primera jornada de treball de la Cimera per la pau a Ucraïna, que se celebrarà fins avui a Suïssa. Un centenar de delegacions de diferents països, amb presència de gairebé seixanta caps d’Estat i de Govern, s’han desplaçat fins a Bürgenstock amb l’objectiu d’impulsar una plataforma de diàleg i el camí de la pau a Ucraïna, d’acord amb el dret internacional i amb la Carta de les Nacions Unides.

Davant aquest desplaçament, el grup parlamentari presidit per Carine Montaner, Andorra Endavant, ha emès un comunicat expressant la seva “profunda preocupació” pel fet que Andorra hagi assistit, afirmant que era “una reunió internacional on Rússia no estava convidada i a la qual la meitat dels països convidats van decidir no assistir, conscients de les repercussions potencials per als seus propis països”. En el comunicat també ponderen que “entre els països que hi van assistir, molts només van enviar ambaixadors en lloc dels seus màxims representants”.

Segons Andorra Endavant, “la decisió del Cap de Govern de donar suport al Sr. Zelenski posa Andorra en una posició perillosa en l'escenari internacional” i demanen a Espot que “es mantingui fidel a la tradició de neutralitat històrica d’Andorra, especialment en el context del conflicte entre Rússia i Ucraïna, per garantir la seguretat d’Andorra”.