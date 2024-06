Incrementa la delinqüència gairebé un 18% durant l'any 2023

Durant l'any 2023 es van iniciar un total de 5.475 causes judicials al país, el que representa un increment del 17,72% en la delinqüència, respecte a les causes posades en marxa l'any 2022, les quals es va quedar en 4.651. Segons un informe del departament d'Estadística, durant aquest període es van investigar 1.105 infraccions penals més que l'any anterior.



Pel que respecta al sumari de la tipologia dels delictes, de la xifra més alta registrada és la dels delictes menors, amb un total de 856 expedients, seguit dels delictes majors amb 184 causes iniciades i 3 en matèria de jurisdicció de menors. El document sosté que la reduïda xifra de les infraccions obertes a menors respon també al fet de la modificació penal per instruir de forma conjunta menors i majors d'edat, així com celebrar ordenances penals o vistes orals al Tribunal de Corts com a primera instància per fets delictius comeses per menors d'edat.



AUGMENT DELS FURTS



D'altra banda, la quantitat de furts que s'han judicialitzat durant el 2023 ha incrementat en un 23,33%, registrant un total de 136 procediments, segons el departament d'Estadística. El total de furts registrats se situa en 686 causes, en què els furts bàsics corresponen al 572 causes i 72 són dels furts amb força.